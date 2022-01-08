Купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей чаще всего подделывали в России в 2021 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка РФ номиналом 5 000, 2 000 и 1 000 рублей", - сказал представитель МВД.

Всего за 11 месяцев прошлого года по факту изготовления поддельных денег и ценных бумаг возбуждено больше 19 тыс. уголовных дел. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами были пять и одна тыс. рублей, а возбуждено было почти 18 тысяч уголовных дел.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.