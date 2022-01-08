От 12 и младше. В Бразилии детскую вакцинацию от ковида включили в календарь прививок

По словам министра здравоохранения Марселу Кейроги, полностью вакцинированы от коронавируса 80% населения страны старше 12 лет. Среди подростков, которых в отдельных штатах начали прививать в августе 2021 года, 3/4 вакцинированы первым компонентом, а 35% - полностью. Данные статистики свидетельствуют, что большинство жителей страны по-прежнему положительно относятся к вакцинации и к иммунизации от коронавируса в том числе. Это подтверждают и личные наблюдения: не раз приходилось видеть, как в начале прививочных кампаний против гриппа у пунктов вакцинации в предыдущие годы выстраивались очереди желающих защититься от этой болезни, так и в период пандемии народ в большинстве дисциплинированно подставлял плечо под укол. Местные власти тем временем вводили ограничения для непривитых, стимулируя таким образом отказников присоединиться к кампании по вакцинации.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразилия входит в пятерку стран с наивысшим числом жителей, вакцинированных от коронавируса. По данным местного Минздрава, в стране полностью привиты 144 млн человек, еще 17,5 млн жителей получили хотя бы одну из двух необходимых доз двухкомпонентных препаратов. Согласно данным сайта OurWorldInData.org , крупнейшее государство Латинской Америки по этому показателю уступает лишь Китаю, Индии и США.

После того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило в июне 2021 года применение препарата американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для иммунизации подростков с 12 лет, в обществе постепенно формировался запрос на вакцинацию детей младшего возраста. Однако были и те, кто категорически выступал против такой идеи. Не утруждая себя антипрививочными демонстрациями, как это делали их единомышленники в некоторых европейских странах, бразильские противники вакцинации пустили в ход незаконные методы отстаивания собственной правды: в октябре все пять директоров Anvisa получили письма с угрозами расправы в случае одобрения детской вакцины от коронавируса. Расследованием занялись правоохранители.

Главный ковид-диссидент

Колонну антипрививочников негласно возглавил президент Бразилии Жаир Болсонару. Несмотря на то, что его правительство обеспечило всех желающих возможностью защититься от коронавируса, закупив наряду с препаратом Pfizer вакцины британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac Biotech и американской Johnson & Johnson (J&J), сам бразильский лидер неоднократно высказывал сомнение относительно их эффективности по сравнению с естественно приобретенным иммунитетом к COVID-19. Политик, который перенес заболевание в июле 2021 года, по-прежнему отказывается вакцинироваться и не собирается прививать свою 11-летнюю дочь Лауру.

Одобрение фармрегулятором в середине декабря детской вакцины Pfizer вызвало бурю негодования у главы государства, который сразу же поспешил отмежеваться от позиции Anvisa, а позже поставил под сомнение бескорыстность руководства регулятора. В день, когда агентство объявило о своем решении, Болсонару в ходе своего традиционного еженедельного прямого включения в соцсетях призвал всех родителей ответственно отнестись к вопросу о вакцинации своих детей, предварительно изучив "показания и противопоказания" к применению препарата.

"Здесь [в постановлении регулятора] написано: родители должны быть оповещены о необходимости обратиться к врачу, если ребенок внезапно почувствует боль в груди, нехватку воздуха или тахикардию после применения вакцины. Всего 16 рекомендаций такого рода", - добавил он, подчеркнув, что вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.

Кроме того, политик заявил о желании раскрыть "имена людей, которые одобрили вакцину для детей от пяти лет, <...> чтобы все знали, кто это, и сделали свои выводы". В ответ на эти слова профсоюз сотрудников Anvisa обвинил бразильского лидера в запугивании работников фармрегулятора и использовании "фашистских методов" давления. Руководство агентства заявило о появлении новых угроз и обратилось в прокуратуру с просьбой обеспечить физическую охрану.

Помимо опасений относительно возможных последствий вакцинации от коронавируса для здоровья детей, Болсонару приводит в качестве обоснований своего несогласия с необходимостью прививать их от коронавируса тот довод, что дети, по его мнению, переносят заболевание в легкой форме, а в его окружении нет ни одного, кому было бы известно о летальных исходах от COVID-19 у малышей.

"Спрашивается: вам известно о смерти хотя бы одного ребенка от ковида? Из 10 человек, что напротив меня, руку не поднял никто", - заявил он накануне в интервью одной из местных радиостанций, за что сразу же стал объектом критики со стороны СМИ и профессионального сообщества, обвинившего его в искажении фактов.

Заболеваемость COVID-19 среди детей

Согласно официальной статистике Минздрава в 2021 году, лечение от ковида в стационаре потребовалось 1 176 355 жителям страны, из них 5 126 - дети до года, 5 378 - дети от одного года до пяти лет, 9 396 - дети и подростки от шести до 19 лет. Всего - 19 900, или 1,69% от всех госпитализаций с COVID-19 по состоянию на 4 декабря (обновленных данных по возрастным группам не публиковалось в связи с хакерской атакой на информационные системы министерства в начале декабря). За тот же период от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 372 954 человека, из которых 418 - малыши до года, 208 - дети от одного года до пяти лет, 796 - дети и подростки от шести до 19 лет. Всего 1 422 летальных исхода, что составляет 0,38% всех смертей в результате данного заболевания. В анамнезе почти 60% из без малого 373 тыс. умерших от COVID-19 было хотя бы одно хроническое заболевание, следует из данных Минздрава.

Без поддержки регулятора и возможности влиять на его решения правительство Болсонару и Минздрав не спешили включать одобренную Anvisa детскую вакцину в национальный план иммунизации.

"Детская смертность [в результате COVID-19] полностью укладывается в рамки показателей, которые не требуют принятия экстренных решений. То есть это позволяет министерству принять решение на основе научных доказательств относительно качества, безопасности и эффективности [вакцин против коронавируса]", - заявил тогда глава ведомства Кейрога.

Было решено вынести этот вопрос на общественное обсуждение, что наряду с предложением Минздрава вакцинировать детей только при наличии соответствующего врачебного направления, дало сторонникам скорейшей иммунизации детей от ковида основание упрекнуть правительство в попытке намеренного затягивания и саботажа прививочной кампании. В организованном ведомством в конце декабря интернет-опросе за несколько дней приняли участие около 24 тыс. пользователей. По сообщениям местных СМИ, многие жаловались на нестабильную работу системы голосования и отсутствие должной верификации участников. Сами вопросы при этом, как писала пресса, были сформулированы таким образом, что в них явным образом выражалась поддержка позиции властей.

4 января Минздрав провел публичное обсуждение вакцинации детей специалистами, большинство которых оказались солидарны с Anvisa. В итоге Минздрав отказался от идеи требовать направление педиатра и согласился включить детскую вакцину в национальный календарь прививок. Ее первая партия должна поступить в Бразилию 13 января, до конца месяца ожидается поставка 3,74 млн доз, всего в первом квартале Минздрав рассчитывает получить 20 млн доз препарата. По оценкам ведомства, в стране насчитывается около 20,5 млн детей в возрасте от пяти до 11 лет, которых будут вакцинировать с интервалом в восемь недель между компонентами, а не три недели, как это рекомендовано производителем.

Vox Populi

Согласно проведенному в конце декабря другому интернет-опросу Национального института здоровья женщин, детей и подростков, свыше 80% родителей в Бразилии хотели бы привить своих детей от коронавирусной инфекции. Больше всего тех, кто не готов вакцинировать своего ребенка от коронавируса, оказалось среди родителей детей до четырех лет - 16%. Среди родителей детей в возрасте от пяти до 11 лет таковых было 12%. Против вакцинации своих детей-подростков высказались 14% респондентов.

По мнению координатора исследования Даниэлы Мур, большинство противников вакцинации детей основывают свою позицию на распространяющейся в интернете дезинформации.

"В отличие от многих других стран, где люди не прививаются, потому что не хотят, большинство в Бразилии хочет вакцинироваться, верит в науку и доверяет национальной программе иммунизации. Мы пришли к выводу, что мотивация сомневающихся связана с вопросами, которые легко прояснить", - указала она. В частности, как отмечал телеканал CNN Brasil, представители этой группы респондентов зачастую полагают, что вакцины до сих пор не были достаточно протестированы и носят экспериментальный характер и что мРНК-вакцины могут привести к изменениям в ДНК человека.

Опыт соседей

В Бразилии только готовятся прививать детей от пяти до 11 лет от коронавируса, ограничиваясь при этом только препаратом Pfizer. Дело в том, что аналогичный запрос относительно изготавливаемого в Бразилии Coronavac китайской Sinovac Biotech дважды отклонялся регулятором, при этом данный препарат активно используется для вакцинации в других странах. Так, в Аргентине детей с трех лет прививают китайским Sinopharm, в Боливии этот же препарат используется для вакцинации от коронавируса с пятилетнего возраста. В Чили - с трех лет, в Колумбии и Парагвае - с пяти, в Сальвадоре - с шести лет детей вакцинируют Coronavac, в Чили также используют препарат Comirnaty для вакцинации населения с пяти лет. Кубинцы используют свои Abdala и Soberana-2 для вакцинации с двух лет. Этим же препаратами прививают детей в Венесуэле и Никарагуа.