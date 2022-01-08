От 12 и младше. В Бразилии детскую вакцинацию от ковида включили в календарь прививок

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Бразилия входит в пятерку стран с наивысшим числом жителей, вакцинированных от коронавируса. По данным местного Минздрава, в стране полностью привиты 144 млн человек, еще 17,5 млн жителей получили хотя бы одну из двух необходимых доз двухкомпонентных препаратов. Согласно данным сайта OurWorldInData.org, крупнейшее государство Латинской Америки по этому показателю уступает лишь Китаю, Индии и США.
По словам министра здравоохранения Марселу Кейроги, полностью вакцинированы от коронавируса 80% населения страны старше 12 лет. Среди подростков, которых в отдельных штатах начали прививать в августе 2021 года, 3/4 вакцинированы первым компонентом, а 35% - полностью. Данные статистики свидетельствуют, что большинство жителей страны по-прежнему положительно относятся к вакцинации и к иммунизации от коронавируса в том числе. Это подтверждают и личные наблюдения: не раз приходилось видеть, как в начале прививочных кампаний против гриппа у пунктов вакцинации в предыдущие годы выстраивались очереди желающих защититься от этой болезни, так и в период пандемии народ в большинстве дисциплинированно подставлял плечо под укол. Местные власти тем временем вводили ограничения для непривитых, стимулируя таким образом отказников присоединиться к кампании по вакцинации.
После того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило в июне 2021 года применение препарата американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для иммунизации подростков с 12 лет, в обществе постепенно формировался запрос на вакцинацию детей младшего возраста. Однако были и те, кто категорически выступал против такой идеи. Не утруждая себя антипрививочными демонстрациями, как это делали их единомышленники в некоторых европейских странах, бразильские противники вакцинации пустили в ход незаконные методы отстаивания собственной правды: в октябре все пять директоров Anvisa получили письма с угрозами расправы в случае одобрения детской вакцины от коронавируса. Расследованием занялись правоохранители.
Главный ковид-диссидент
Колонну антипрививочников негласно возглавил президент Бразилии Жаир Болсонару. Несмотря на то, что его правительство обеспечило всех желающих возможностью защититься от коронавируса, закупив наряду с препаратом Pfizer вакцины британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac Biotech и американской Johnson & Johnson (J&J), сам бразильский лидер неоднократно высказывал сомнение относительно их эффективности по сравнению с естественно приобретенным иммунитетом к COVID-19. Политик, который перенес заболевание в июле 2021 года, по-прежнему отказывается вакцинироваться и не собирается прививать свою 11-летнюю дочь Лауру.
Одобрение фармрегулятором в середине декабря детской вакцины Pfizer вызвало бурю негодования у главы государства, который сразу же поспешил отмежеваться от позиции Anvisa, а позже поставил под сомнение бескорыстность руководства регулятора. В день, когда агентство объявило о своем решении, Болсонару в ходе своего традиционного еженедельного прямого включения в соцсетях призвал всех родителей ответственно отнестись к вопросу о вакцинации своих детей, предварительно изучив "показания и противопоказания" к применению препарата.
"Здесь [в постановлении регулятора] написано: родители должны быть оповещены о необходимости обратиться к врачу, если ребенок внезапно почувствует боль в груди, нехватку воздуха или тахикардию после применения вакцины. Всего 16 рекомендаций такого рода", - добавил он, подчеркнув, что вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.
Кроме того, политик заявил о желании раскрыть "имена людей, которые одобрили вакцину для детей от пяти лет, <...> чтобы все знали, кто это, и сделали свои выводы". В ответ на эти слова профсоюз сотрудников Anvisa обвинил бразильского лидера в запугивании работников фармрегулятора и использовании "фашистских методов" давления. Руководство агентства заявило о появлении новых угроз и обратилось в прокуратуру с просьбой обеспечить физическую охрану.
Помимо опасений относительно возможных последствий вакцинации от коронавируса для здоровья детей, Болсонару приводит в качестве обоснований своего несогласия с необходимостью прививать их от коронавируса тот довод, что дети, по его мнению, переносят заболевание в легкой форме, а в его окружении нет ни одного, кому было бы известно о летальных исходах от COVID-19 у малышей.
"Спрашивается: вам известно о смерти хотя бы одного ребенка от ковида? Из 10 человек, что напротив меня, руку не поднял никто", - заявил он накануне в интервью одной из местных радиостанций, за что сразу же стал объектом критики со стороны СМИ и профессионального сообщества, обвинившего его в искажении фактов.
Заболеваемость COVID-19 среди детей
Согласно официальной статистике Минздрава в 2021 году, лечение от ковида в стационаре потребовалось 1 176 355 жителям страны, из них 5 126 - дети до года, 5 378 - дети от одного года до пяти лет, 9 396 - дети и подростки от шести до 19 лет. Всего - 19 900, или 1,69% от всех госпитализаций с COVID-19 по состоянию на 4 декабря (обновленных данных по возрастным группам не публиковалось в связи с хакерской атакой на информационные системы министерства в начале декабря). За тот же период от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 372 954 человека, из которых 418 - малыши до года, 208 - дети от одного года до пяти лет, 796 - дети и подростки от шести до 19 лет. Всего 1 422 летальных исхода, что составляет 0,38% всех смертей в результате данного заболевания. В анамнезе почти 60% из без малого 373 тыс. умерших от COVID-19 было хотя бы одно хроническое заболевание, следует из данных Минздрава.
Без поддержки регулятора и возможности влиять на его решения правительство Болсонару и Минздрав не спешили включать одобренную Anvisa детскую вакцину в национальный план иммунизации.
"Детская смертность [в результате COVID-19] полностью укладывается в рамки показателей, которые не требуют принятия экстренных решений. То есть это позволяет министерству принять решение на основе научных доказательств относительно качества, безопасности и эффективности [вакцин против коронавируса]", - заявил тогда глава ведомства Кейрога.
Было решено вынести этот вопрос на общественное обсуждение, что наряду с предложением Минздрава вакцинировать детей только при наличии соответствующего врачебного направления, дало сторонникам скорейшей иммунизации детей от ковида основание упрекнуть правительство в попытке намеренного затягивания и саботажа прививочной кампании. В организованном ведомством в конце декабря интернет-опросе за несколько дней приняли участие около 24 тыс. пользователей. По сообщениям местных СМИ, многие жаловались на нестабильную работу системы голосования и отсутствие должной верификации участников. Сами вопросы при этом, как писала пресса, были сформулированы таким образом, что в них явным образом выражалась поддержка позиции властей.
4 января Минздрав провел публичное обсуждение вакцинации детей специалистами, большинство которых оказались солидарны с Anvisa. В итоге Минздрав отказался от идеи требовать направление педиатра и согласился включить детскую вакцину в национальный календарь прививок. Ее первая партия должна поступить в Бразилию 13 января, до конца месяца ожидается поставка 3,74 млн доз, всего в первом квартале Минздрав рассчитывает получить 20 млн доз препарата. По оценкам ведомства, в стране насчитывается около 20,5 млн детей в возрасте от пяти до 11 лет, которых будут вакцинировать с интервалом в восемь недель между компонентами, а не три недели, как это рекомендовано производителем.
Vox Populi
Согласно проведенному в конце декабря другому интернет-опросу Национального института здоровья женщин, детей и подростков, свыше 80% родителей в Бразилии хотели бы привить своих детей от коронавирусной инфекции. Больше всего тех, кто не готов вакцинировать своего ребенка от коронавируса, оказалось среди родителей детей до четырех лет - 16%. Среди родителей детей в возрасте от пяти до 11 лет таковых было 12%. Против вакцинации своих детей-подростков высказались 14% респондентов.
По мнению координатора исследования Даниэлы Мур, большинство противников вакцинации детей основывают свою позицию на распространяющейся в интернете дезинформации.
"В отличие от многих других стран, где люди не прививаются, потому что не хотят, большинство в Бразилии хочет вакцинироваться, верит в науку и доверяет национальной программе иммунизации. Мы пришли к выводу, что мотивация сомневающихся связана с вопросами, которые легко прояснить", - указала она. В частности, как отмечал телеканал CNN Brasil, представители этой группы респондентов зачастую полагают, что вакцины до сих пор не были достаточно протестированы и носят экспериментальный характер и что мРНК-вакцины могут привести к изменениям в ДНК человека.
Опыт соседей
В Бразилии только готовятся прививать детей от пяти до 11 лет от коронавируса, ограничиваясь при этом только препаратом Pfizer. Дело в том, что аналогичный запрос относительно изготавливаемого в Бразилии Coronavac китайской Sinovac Biotech дважды отклонялся регулятором, при этом данный препарат активно используется для вакцинации в других странах. Так, в Аргентине детей с трех лет прививают китайским Sinopharm, в Боливии этот же препарат используется для вакцинации от коронавируса с пятилетнего возраста. В Чили - с трех лет, в Колумбии и Парагвае - с пяти, в Сальвадоре - с шести лет детей вакцинируют Coronavac, в Чили также используют препарат Comirnaty для вакцинации населения с пяти лет. Кубинцы используют свои Abdala и Soberana-2 для вакцинации с двух лет. Этим же препаратами прививают детей в Венесуэле и Никарагуа.
С 11 января прививать от коронавируса, начиная с пятилетнего возраста, препаратом Pfizer планируют в Коста-Рике, с 12 - в Уругвае, а не позднее 20 января - в Перу. Эту же детскую вакцину закупил Гондурас. С февраля прививать детей с трех лет препаратом Sinovac планируют начать в Эквадоре (сейчас там прививают от коронавируса население с пяти лет). В Мексике же, наоборот, не собираются вакцинировать население младше 15 лет. Мексиканские медики прививают только несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих от хронических заболеваний или имеющих инвалидность.
"Вакцинная озабоченность"
Глядя на приведенные выше цифры детской заболеваемости и смертности в результате COVID-19, трудно не согласиться с утверждением Болсонару о том, что для детей это заболевание, как правило, представляет меньшую опасность. Вслед за этим невольно возникает вопрос о том, зачем же в таком случае власти во многих странах, зачастую идя на поводу у общественного мнения и тех, кто его формирует, так спешат привить всех от стремительно мутирующего SARS-CoV-2? А поскольку, как признают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинированные не перестают быть переносчиками вируса, тезис о том, что охват прививками детей лучше защитит от ковида старших членов их семей, также становится весьма неубедительным. Даже если не согласиться с бразильским лидером, нельзя не отметить явное предпочтение Anvisa в пользу американской Pfizer на фоне широкого выбора опробованных в соседних странах препаратов других производителей для иммунизации от коронавируса детей.
В одном из недавних интервью местной радиостанции Болсонару весьма эмоционально высказался на этот счет. "Что стоит за этим? Какой в этом интерес у Anvisa? В чем заключается интерес всех этих вакцинально озабоченных? Жизнь, здоровье?", - задался вопросом бразильский лидер. "Если бы это было так, они бы обеспокоились и другими болезнями в нашей стране, но они этого не делают", - подытожил глава государства.
Тут же невольно вспоминаешь оценку, данную одним из посвященных латиноамериканской проблематике телеграм-каналов, новости о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Эквадоре. "Биг фарма ликует", - заключили его авторы.