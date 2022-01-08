Эксперт: дающие преимущество при поступлении в вуз олимпиады стоит отменить для 9 классов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Олимпиады для девятиклассников, которые впоследствии дают преимущество при поступлении в вузы, нужно отменить. Таким мнением поделилась с ТАСС академический директор школы "Летово" Наталия Любомирская.

"У нас беда в том, что олимпиады превратились в такой формат, который "загоняет" детей. Они начинают "рваться", пытаются выучить огромное количество того, что им не нужно для дальнейшей жизни и учебы. В девятом классе уже можно благодаря олимпиадам получить право без вступительных экзаменов поступать в вуз, что совершенно неправильно. Нужно просто для девятиклассников отменить эту возможность", - сказала она.

По мнению эксперта, в девятом классе для школьников и так заложена объективно сложная программа, в рамках которой они изучают все предметы. "Плюс еще появляется такая возможность с олимпиадами, в результате идет жесткая перегрузка. Олимпиада должна быть именно спортом ради удовольствия, а не спортом высоких достижений", - отметила Любомирская.

Ранее о необходимости проработать более жесткие требования к правилам приема победителей олимпиад в вузы заявлял председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, важно достигнуть того, чтобы одна олимпиада не давала сотню или несколько сотен победителей, а правила приема в вузы были упорядочены, так как зачастую их формулировки приводят к тому, что ряд преимуществ для поступающих вызывает вопросы.