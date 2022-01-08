Туристы смогут подняться на самое высокое здание дворца в Бахчисарае после реставрации

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Туристы смогут подниматься на смотровую площадку Соколиной башни Ханского дворца в Бахчисарае после ее реставрации, сообщил ТАСС руководитель крымской дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

"В течение следующего года объект планируется выполнить. Башня будет в том же виде, что была и раньше, со смотровой площадкой", - сказал собеседник.

Заведующий отделом Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова уточнила, что по высоте Соколиная башня сравнима с пятиэтажным домом.

По одной из версий, свое название она получила из-за того, что в помещении держали соколов для ханской охоты. Кроме того, существует легенда о том, что жительницы гарема, рядом с которым расположена башня, поднимались на ее вершину, чтобы посмотреть на город за стенами дворца, оставаясь незамеченными: благодаря специальным решеткам на смотровой площадке, нельзя было разглядеть человека внутри.

"Учитывая особый конструктив башни, то, что внутри нее нет каких-либо перемычек, жесткого основания, можно говорить о высокой сложности реставрационных работ, ведь нужно сохранить геометрию здания и обеспечить безопасность людей, которые будут внутри. В Соколиной башне есть винтовая лестница, по которой можно подняться наверх - рассчитываем, что после реставрации, экскурсанты смогут подниматься на смотровую площадку. На вершине башни их ждет не только потрясающий вид, но и небольшое приключение: благодаря потокам ветра, стоя наверху, испытываешь ощущение полета", - отметила Сейтумерова.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Сейчас для осмотра в Ханском дворце доступен единственный уцелевший корпус гарема и два дворика, разбит виноградник. В 2022-2023 годах планируется провести реставрацию гарема.