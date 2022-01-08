МВД России разрабатывает порядок проведения геномной регистрации

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. МВД РФ разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также учет и хранение биологического материала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД отметили, что документ разрабатывается во исполнение соответствующего федерального закона, а также с учетом положений проекта закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственной геномной регистрации. "Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с тем, что состав и порядок осуществления мероприятий по геномной регистрации, предусмотренных проектом закона, будет в основном определен после вступления в силу его положений, а также согласования проекта постановления с федеральными органами государственной власти, комментарии о порядке исполнения его положений являются преждевременными.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.