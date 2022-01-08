Первый международный женский бизнес-форум намерены провести в Дагестане весной

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Международный женский бизнес-форум впервые планируют провести в Дагестане в марте. Ожидается, что в нем примут участие представительницы около 10 стран, сообщила ТАСС председатель дагестанского регионального отделения "Опоры России" Зульгимар Тагибова-Ричинская.

"8 марта мы планируем провести международный женский бизнес-форум. Мы нашли понимание у правительства республики в плане проведения такого мероприятия. Планируется участие представительниц Азербайджана, Ирана, ОАЭ, Белоруссии, Турции, Узбекистана - я думаю, что всего у нас будет более 10 стран. Конечно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и того, границы каких стран будут открыты", - сказала Тагибова-Ричинская, добавив, что подобный форум пройдет в Дагестане впервые.

По ее словам, в ходе форума планируются проведение круглых столов, образовательных программ, презентации социальных проектов, а также выставки художественных работ участниц, в том числе женщин с ограниченными возможностями здоровья.

"К форуму также будет приурочен запуск нескольких бизнес-проектов, которые реализуются дагестанскими женщинами-предпринимателями при поддержке "Опоры России" в Дагестане. Кроме того, в марте мы планируем провести программу "Новые возможности для женщин", чтобы на форуме подвести ее итоги и наградить победителей. Мы планируем пригласить к участию в форуме сенаторов, которые занимаются женской тематикой, других известных людей, которые внесли вклад в развитие женского движения и женского предпринимательства", - рассказала собеседница агентства.

Планируется, что одной из ключевых тем форума станет развитие туризма в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. "Нам есть что показать, у нас очень красивая республика, мы планируем провести круглый стол по туризму и ряд экскурсий для наших гостей", - добавила Тагибова-Ричинская.

Женское предпринимательство в Дагестане

По словам председателя регионального отделения "Опоры России", поддержка женского бизнеса в Дагестане начала развиваться в 2018 году, когда в регионе была проведена первая образовательная программа "Бизнес для мамы".

"Мы проводили опрос, и его результаты стали для меня открытием - мы выяснили, что от 70 до 90% женщин в разных городах и районах республики хотят заниматься бизнесом. При этом долгое время женское предпринимательство в Дагестане практически не развивалось, и большинство женщин не знали, с чего начать, как сделать первые шаги к открытию своего дела. Мы стали проводить программы "Бизнес для мамы" и "Новые возможности для женщин", в которых сегодня участвуют не только жительницы Дагестана, но представительницы других республик - к нам приезжают из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа", - рассказала Тагибова-Ричинская.

Она отметила, что проекты поддержки женского бизнеса в регионе уже дают результаты - многие их участницы открывают собственное дело и добиваются успеха.

"Так, одна из участниц проекта "Новые возможности для женщин" Саида Магомедова в прошлом году организовала производство фруктов и ягод в шоколаде, в этом году ее проект стал победителем конкурса "Мама-предприниматель". Она не только открыла собственное дело, но сама обучает других женщин, создает рабочие места. Также сегодня в наших программах все чаще участвуют жительницы отдаленных горных районов республики, которые действительно открывают для себя новые возможности", - пояснила собеседница ТАСС.

Всего в 2021 году, по ее словам, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в программе "Новые возможности для женщин" приняли участие около 100 человек, в предыдущие годы количество участников превышало 250.