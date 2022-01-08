Повышение температуры до плюсовых значений ожидается в трех регионах УрФО 8 января

ТАСС, 8 января. Повышение температуры воздуха до плюсовых значений ожидается в субботу в трех регионах Уральского федерального округа (УрФО) - в Тюменской, Челябинской и Курганской областях, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС. Спустя сутки тепло на территориях сменит резкое похолодание.

"Метеопрогноз: облачно, небольшие, местами умеренные осадки - снег, мокрый снег, днем возможен дождь. В отдельных районах - гололедные явления, ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с, метель, температура ночью минус один, минус шесть, днем минус два, плюс три", - говорится на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным Курганского гидрометцентра, на территории области 8 января прогнозируется потепление до плюс двух градусов. Ожидается облачная погода, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах ожидаются метель, гололед, снежный накат. Ветер южный с переходом днем на западный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем в Челябинской области ожидается до плюс одного градуса, ночью - от ноля до минус пяти градусов, сообщается на сайте регионального МЧС. На территории ожидается снежная погода, по данным Челябинского гидрометцентра, она вызвана снижением давления и приходом в регион очередного циклона.

Морозная погода вновь вернется в регионы 9 января: в Тюменской области похолодает до минус 12 градусов, в Челябинской - до минус 10 градусов, в Курганской - до минус семи градусов.