Акцию "Время ранних" в московском метро продлили до 31 марта

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Акцию "Время ранних", которая позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий Московского метрополитена экономить на оплате утренних поездок вне часов пик, продлили до 31 марта. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Акцию "Время ранних" продлили до 31 марта. Она позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро экономить до 50% на оплате утренних поездок вне часов пик", - говорится в сообщении.

Проект помог перераспределить пассажирские потоки и разгрузить самую загруженную линию столичного метрополитена - Таганско-Краснопресненскую - в часы пик.

Также на три месяца продлена акция по выравниванию тарифа "До вокзала" на Казанском направлении Московской железной дороги от 20 станций в сторону Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, проект доказал свою эффективность, разгрузив самый востребованный участок метрополитена в часы пик. В связи с этим акцию было решено продлить.

Акцию "Время ранних" запустили в ноябре 2020 года. Скидки действуют по рабочим дням до 07:15 и с 08:45 до 09:15 на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Скидками ежедневно пользуются около 100 тыс. пассажиров. Больше 5,7 тыс. жителей Москвы изменили время ежедневных поездок на внепиковое. К концу 2021 года пассажиры совершили уже более 25 млн таких поездок.