Реконструкцию 15 старых кинотеатров планируют завершить в Москве за два года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции 15 зданий бывших советских кинотеатров планируют завершить в столице в 2022-2023 годах. В прошлом году восстановили восемь таких объектов, сообщили в субботу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В рамках реализации масштабной инвесторской программы по реконструкции морально и технически устаревших зданий бывших советских кинотеатров в Москве в 2021 году завершены работы по реконструкции восьми кинотеатров", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, еще 15 объектов сейчас находятся в разной стадии готовности. "Это кинотеатры "Баку", "Бирюсинка", "Прага", "Солнцево", "Родина", "Первомайский", "Витязь", "Аврора", "Алмаз", "Звездный", "Планета", "Патриот", "Керчь", "Мечта" и "Улан-Батор". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2022-2023 годы", - уточнил заммэра.

Он отметил, что на базе старых кинотеатров формируется сеть многофункциональных общественных центров шаговой доступности с набором полезных для жителей сервисов, в том числе с сохранением кинопоказа.

"Так, в 2021 году после реконструкции введены в эксплуатацию общественные центры "Саяны", "София" и "Янтарь", также завершены работы по реконструкции зданий кинотеатров "Байконур", "Орион", "Киргизия", "Орбита" и "Экран" - сейчас объекты готовятся к вводу в эксплуатацию", - пояснил Бочкарев.