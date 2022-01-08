Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды", - написал Уали на своей странице в Facebook.