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Протесты в Казахстане
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Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды", - написал Уали на своей странице в Facebook.

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