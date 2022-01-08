Эксперт: произошедшее в Казахстане стало возможно из-за системных проблем в КНБ

"Комитет национальной безопасности, он же фактически проспал этих 20 тысяч боевиков, основная часть которых проходила "учебу" на территории Казахстана. Спящие ячейки, тренировочные лагеря. В КНБ все это знали хорошо, но на протяжении трех десятилетий были негативные тенденции в спецслужбах - когда люди, пользуясь родственными связями, могли использовать эту структуру, важнейший институт власти, в личных целях", - сказал он в эфире телеканала "Атамекен бизнес".

По словам политолога, подготовка боевиков на территории Казахстана продолжалась не менее десяти лет, и спецслужбам было это известно. "Да, это настоящее государственное преступление, предательство интересов страны - вовремя не сообщить, не обезвредить их", - отметил он.

Ертысбаев считает, что обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева за помощью к ОДКБ было необходимо. "Токаев как опытнейший дипломат сделал очень правильный шаг с обращением в ОДКБ, потому что сейчас все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах - в Киргизии, в Узбекистане, - они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане. <...> Это был "пробный шар", [попытка] испытать на прочность наше государство. И если бы это еще неделю - две продлилось, сюда бы еще десятки тысяч боевиков ринулись бы моментально. Поэтому Токаев сделал абсолютно правильный шаг. Обращение к ОДКБ означает, что все потенциальные террористы, боевики, убийцы, изверги <...> знают, что у нас мощный военно-политический союз с Российской Федерацией и другими странами, входящими в ОДКБ", - пояснил он.

Ертысбаев в разные годы работал послом Казахстана в Грузии и Белоруссии, министром культуры информации и спорта, 12 лет занимал пост советника первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В субботу утром стало известно, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя КНБ республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.