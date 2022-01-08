Коэффициент распространения ковида в Москве вырос до максимума с середины июня 2021 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил расти и поднялся до 0,92. В Москве показатель подскочил до 1,5 - максимума с середины июня 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор остается ниже единицы. В Ростовской области он составил 0,94, в Санкт-Петербурге - 0,93, в Свердловской области - 0,85, в Самарской - 0,79, в Красноярском и Пермском краях - 0,78. В Московской и Воронежской областях коэффициент вырос до 0,76, в Нижегородской области - до 0,75.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.