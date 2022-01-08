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Протесты в Казахстане
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В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок

В одну из детских больниц города ранее с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

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"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Сообщается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.

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