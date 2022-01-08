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В Антарктиде появился указатель на Дербент

Расстояние от антарктической станции "Восток" до древнего Дербента составляет 13 941 км

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Указатель на самый южный город России - Дербент - появился в Антарктиде. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На самой холодной антарктической станции "Восток" установлен указатель на самый южный город России Дербент. Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и президент фонда международной кооперации "Навигатор" Станислав Аристов передали указатель российским полярникам, которые будут зимовать на антарктической станции "Восток" в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, указатель информирует о том, что расстояние до древнего Дербента составляет 13 941 км.

Станция "Восток" основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией.

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