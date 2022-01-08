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Пандемия COVID-19

Эксперт назвала головную боль одним из основных признаков заражения коронавирусом

Старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Клэр Стивс отметила, что классические симптомы коронавируса встречаются все реже
© Максим Киселев/ТАСС

ТАСС, 8 января. Головная боль и симптомы простуды являются в большинстве случаев признаками заражения коронавирусом. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на слова Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона.

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По ее словам, порядка 75% симптомов у тех, кто в последнее время заболевает ковидом, схожи с признаками простуды, в то время как классические симптомы коронавируса встречаются все реже. Среди наиболее часто встречаемых симптомов она отметила головную боль, насморк и боль в горле. В связи с этим Стивс призвала обновить список рекомендаций правительства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон".

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