Эксперт назвала головную боль одним из основных признаков заражения коронавирусом

ТАСС, 8 января. Головная боль и симптомы простуды являются в большинстве случаев признаками заражения коронавирусом. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на слова Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона.

По ее словам, порядка 75% симптомов у тех, кто в последнее время заболевает ковидом, схожи с признаками простуды, в то время как классические симптомы коронавируса встречаются все реже. Среди наиболее часто встречаемых симптомов она отметила головную боль, насморк и боль в горле. В связи с этим Стивс призвала обновить список рекомендаций правительства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон".