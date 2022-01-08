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Путин посетил рождественскую службу один из-за антиковидных ограничений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетил рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности", - приводит радиостанция "Говорит Москва" ответ Пескова на вопрос, почему президент РФ находился на богослужении без других прихожан.

Песков также опроверг утверждения о том, что президент во время богослужения будто бы "покачивался". "Он не покачивался", - сказал пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа - домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Глава государства традиционно в Рождество посещает храмы за пределами Москвы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где был крещен его отец.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
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