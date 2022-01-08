В Италии для жителей старше 50 лет введен штраф в размере €100 за отказ от вакцинации

РИМ, 8 января. /ТАСС/. Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере €100 за отказ от вакцинации от коронавируса. Как сообщает в субботу газета La Stampa , сумма штрафа вызвала полемику, поскольку многие, особенно медики, сочли ее слишком маленькой.

Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет. Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до €1,5 тыс. предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата.

В целом сумма штрафов за отсутствие ковид-сертификата у посетителей общественных мест колеблется от 400 до €1 тыс., напомнили в правительственном дворце Киджи.

Правило об обязательной вакцинации людей старше 50 лет уже вступило в силу. Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля. Обязательная вакцинация также распространяется на ряд категорий трудящихся, включая медперсонал, работников учебных заведений, сотрудников служб охраны правопорядка.

Необходимость ковид-сертификата

Согласно принятому ранее решению, с 10 января ковид-сертификат на основе вакцинации или перенесенного заболевания, срок действия которого сокращается до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения и центы, спортзалы, конгресс-центры. Базовый документ, для которого достаточно отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста, необходим будет для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров.

В Италии растет число заражений коронавирусом. Суточный прирост преодолел рекордные с начала пандемии 200 тыс. случаев. Медицинские власти говорят о значительном ухудшении эпидемиологической ситуации. Большинство итальянских регионов перешли в желтую зону, где несколько ужесточаются ограничения, хотя уже на всей национальной территории предписано носить маску даже на открытом воздухе.

При более чем 1,6 млн заразившихся и растущем числе госпитализаций пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся 1,5 тыс. человек, в больницах - 15 тыс. человек. Тем не менее медики бьют тревогу, предупреждая, что скоро ковидные отделения будут переполнены. При этом заражаются вакцинированные, но они переносят заболевание в достаточно легкой форме.

Правительство стремится не допустить закрытия школ и перехода на дистанционное обучение после завершения рождественских каникул 10 января. В Италии число вакцинированных и выздоровевших в последние полгода достигло более чем 90% среди населения старше 12 лет. С конца прошлого года началась вакцинация детей от 5 до 11 лет, и, согласно данным властей, по крайней мере одну дозу получили более 13%. Активно идет ревакцинация.