В КБР на установку освещения на дорогах за год намерены направить 100 млн рублей

НАЛЬЧИК, 8 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии намерены направить 100 млн рублей на установку наружного освещения на дорогах республики до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в текущем году (в 2021 г. - прим. ТАСС) обустроено уличного освещения на региональных автодорогах порядка 60 км. На 2022 год программой дорожных работ предусмотрено выделение средств на эти цели в размере 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году "с учетом мероприятий по электроосвещению, предусмотренных в государственных контрактах на реконструкцию и капремонт автодорог, Минтранс КБР рассчитывает достигнуть уровня 2021 года по устройству уличного электроосвещения".

Планируется проработать вопрос привлечения федеральных средств в период 2022-2024 гг. на устройство линий наружного освещения вдоль региональной сети автодорог.

В 2021 году в республике было обустроено порядка 60 км линий наружного освещения и 10 км барьерного дорожного ограждения.