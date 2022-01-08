Украинские пограничники не пустили в страну российского актера за посещение Крыма

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино за посещение Крыма. Об этом сообщили в субботу в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.

"34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала", - говорится в сообщении погранслужбы. Отмечается, что актеру запретили въезд на Украину на ближайшие три года.

В пресс-службе утверждают, что гражданин РФ во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках. По данным источников "Украинской правды", речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в Крыму.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.