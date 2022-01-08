Российский бегун начал этап кругосветного путешествия от "нулевого километра" в Москве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уроженец Удмуртии Руслан Шакин, начавший три года назад кругосветное путешествие, вышел на старт заключительного "отечественного" этапа своего забега. В субботу 41-летний атлет стартовал от "нулевого километра" в Москве в сторону острова Хоккайдо в Японии, откуда почти 3,5 года назад начал свой проект, передает корреспондент ТАСС.

Кругосветное путешествие Руслан Шакин начал в сентябре 2018 года, в свой день рождения. Тогда он стартовал от мыса Соя на севере японского острова Хоккайдо - в стране, которая его привлекает культурой, природой, колоритом. После без перерыва на отдых "на бегу" посетил Австралию, Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Норвегию. Каждый день пробегая от 30 до 50 км, он преодолел уже более 31 тыс. км. Всего ультрамарафонец пробежит расстояние длиной экватора - 40 072 км, тем самым установив мировой рекорд солопробега вокруг света без машины сопровождения.

"Сегодня начинается заключительный этап - от "нулевого километра" в Москве до Японии. Планы по времени финиша не строю, так как все непредсказуемо. Пока из-за холодов этап по России считаю самым суровым. Мой забег - это продолжение дела Ивана Федоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света без машины сопровождения", - сказал Шакин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Бегун на протяжении всего пути впереди себя везет детскую спортивную коляску, в которой под плотным чехлом находятся его вещи - палатка, одежда, спортивная экипировка. Весит она около 50 кг. Спереди - баннер с информацией о кругосветном путешествии. Есть несколько сувениров от друзей и незнакомых ему людей, которых встречает на пути.

Очень много людей, которые поддерживают солобегуна на дистанции. В субботу, добежав до Москвы, его встретили единомышленники - Вячеслав Белаш из Санкт-Петербурга и Никита Тарутин из Москвы. Они пробежали с ним от 10 до 15 км. В воскресенье, восстановившись, путешественник побежит по направлению к городу Владимир, а затем по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Можга - Ижевск - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Биробиджан - Хабаровск - Владивосток - Вакканай (Япония) - мыс Соя (остров Хоккайдо, Япония).

Старт беговой карьеры

Бегом 41-летний спортсмен начал заниматься почти восемь лет назад, когда жил и работал логистом в Лос-Анджелесе. Говорит, помнит точную дату, когда "встал с дивана" - 9 апреля 2014 года. "Захотел пробежать марафон, и на подготовку у меня было несколько месяцев. Конечно, этого времени недостаточно, было сложно, но я его пробежал", - сказал ультрамарафонец.

Идея совершить кругосветное путешествие пришла около четырех лет назад. Маршрут был разработан за три-четыре месяца. Соглашается, что достаточно быстро, но такие решения откладывать не нужно - иначе сложнее реализовать.

Кроме цели пробежать расстояние, равное длине экватора, у солобегуна появлялись и другие. Им было проведено несколько благотворительных акций помощи организациям, которые помогают жителям Америки. Например, в пандемию с закрытием школ дети из малообеспеченных семей лишились бесплатных обедов, что для некоторых было единственной возможностью питаться.

"Проблем с переходом границы практически нигде не было. Разве что при переходе российско-норвежской, которую пешком преодолевать нельзя. Но этот момент был решен на административном уровне - после переговоров с пограничниками меня пропустили", - сказал собеседник ТАСС.

О своем путешествии Руслан Шакин рассказывает в Instagram, а за его маршрутом и преодоленными километрами можно следить в приложении "Страва".