В Вене проходят протесты против обязательной вакцинации от COVID-19

ВЕНА, 8 января. /ТАСС/. Первые в 2022 году массовые акции протеста проходят в субботу в Вене против решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида с февраля, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты в первой половине дня в столице Австрии собрались на центральной площади Хельденплац у дворца Хофбург и пошли маршем по кольцевой улице Рингштрассе. Безопасность на митингах обеспечивают более 1 тысячи полицейских, над городом летают полицейские вертолеты. Движение наземного общественного и автомобильного транспорта парализовано из-за перекрытых дорог для прохода колонн демонстрантов.

Демонстрации в целом проходят мирно. Протестующие жгут файеры и дымовые шашки, бросают петарды. Происходят задержания отдельных агрессивных протестующих для проверки документов.

В конце 2021 года по всей Австрии в течение нескольких недель такие демонстрации уже собирали тысячи человек. Так, в Вене полиция насчитывала около 40 тысяч протестующих каждые выходные.