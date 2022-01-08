На Кипре обнаружили гибрид штаммов "дельта" и "омикрон"

НИКОСИЯ, 8 января. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название "дельтакрон", сообщил в субботу журналистам заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. "Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - сказал вирусолог. По словам Кострикиса, у омикрон-штамма 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у обычных жителей.