Движение грузовиков ограничили на трассе Уфа - Белорецк в Башкирии из-за метели

ТАСС, 8 января. Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан ввело ограничение на движение грузового транспорта на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк из-за плохой погоды, сообщили в субботу в ГУ МЧС России по республике.

"Введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа - Инзер - Белорецк с 79-го по 202-й км (Архангельский - Белорецкий районы) в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ограничение видимости)", - сказано в распространенном сообщении.

Ограничения планируют отменить в полночь, уточнили в ведомстве.

По данным синоптиков, в субботу местами в Башкирии наблюдается усиление ветра до 17 м/с, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах при этом есть снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости 500 - 1 000 м.