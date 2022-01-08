В Париже полиция применила газ на манифестации противников обязательной вакцинации

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Очередная серия манифестаций противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже проходит в напряженной атмосфере и сопровождается редкими стычками с полицией. Во время одного из инцидентов стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивно настроенных демонстрантов.

Два наиболее крупных протеста проводятся в разных частях города. Одна из этих манифестаций движется от площади Каталонии до площади Нации через юго-восточные районы Парижа. Телеканал BFM продемонстрировал кадры, на которых группа людей в желтых жилетах толкает стоящих в оцеплении полицейских. Когда группа стражей порядка пытается задержать агрессоров, завязывается стычка, в ходе которой полиция использует гранаты со слезоточивым газом.

Второй марш организовал Флориан Филиппо, бывший вице-председатель крайне правой партии "Национальное объединение" и экс-депутат Европейского парламента. Маршрут намечен от площади Пале-Руаяль в центре французской столицы до площади Вобан за Домом инвалидов. Как убедился корреспондент ТАСС, в манифестации участвуют сотни человек, она пока проходит без серьезных инцидентов.

Акции протеста проводятся и в других городах страны. В Twitter пользователи публикуют видео с колоннами людей, которые несут плакаты с лозунгами против вакцинации и санитарных паспортов по улицам Страсбурга, Тулона, Марселя, Бордо. В Монпелье на манифестации произошли столкновения агрессивно настроенных участников шествия с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Субботние демонстрации во Франции проходят на фоне усилий правительства по ужесточению санитарных ограничений для тех, кто еще не привился от коронавируса. В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий замену санитарного пропуска на вакцинный, который будет выдаваться только тем, кто привился от коронавируса. Дебаты по поводу документа в нижней палате шли несколько дней и прерывались оппозицией, в том числе на фоне заявления президента страны Эмманюэля Макрона: он в интервью газете "Паризьен" признался, что намерен серьезно усложнить жизнь всем непривившимся и тем, кто не пройдет ревакцинацию от коронавируса.

Правительство рассчитывает, что закон все же будет принят парламентом до 15 января. С 10 января к обсуждению документа приступит Сенат (верхняя палата парламента).

Вакцинный пропуск

Решение о замене действующих в настоящий момент санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две дозы разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Страна переживет пятую волну эпидемии, в последние дни во Франции постоянно обновляется рекорд по числу выявленных за сутки зараженных. В среду был зафиксирован очередной максимальный показатель с начала эпидемии - 332 тыс. инфицированных за 24 часа.

В стране с населением 67 млн человек вакцинацию уже прошли около 53 млн, а бустерную (третью) дозу получили более 27 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от коронавируса умерли более 125 тыс. человек.