В ЮАР заявили, что поведение омикрон-штамма может говорить о выходе мира из пандемии

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Особенности протекания заболевания COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, может свидетельствовать о том, что мир находится на выходе из пандемии коронавируса. Данный вывод содержится в докладе медиков из Академической больницы имени Стива Бико в столице ЮАР Претории.

"Если модель поведения омикрон-штамма в ЮАР будет повторяться и в других странах, то данный вариант коронавируса может стать предвестником завершения пандемической фазы COVID-19, - цитирует в субботу доклад местный новостной портал News24. - Вспышка коронавируса, вызванная омикрон-штаммом, распространилась и разрослась [в ЮАР] с небывалой скоростью, достигнув пика в течение четырех недель. Однако заболевание проходило в более легкой форме по сравнению с другими штаммами коронавируса".

Так, по словам южноафриканских врачей, в ходе четвертой волны пандемии, которая была вызвана в середине минувшего ноября омикрон-штаммом, в Академической больнице имени Стива Бико было госпитализировано 466 человек по сравнению с 3 976 ранее. При этом смертность составила 4,5% по сравнению с 21,3% в предыдущих волнах COVID-19. Инфицированные омикрон-штаммом в среднем проводили в больнице 4 дня по сравнению с 8,8 днями при более ранних вариантах COVID-19.

При этом 63% госпитализированных попадали в больницу с иными заболеваниями, и только последующие тесты установили, что у них есть еще и COVID-19. В докладе отмечается, что у многих людей коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, протекает без каких-либо симптомов.

Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". ЮАР стала эпицентром распространения в мире этого варианта, а внутри страны наибольшее число заболевших находилось в провинции Гаутенг, на территории которой расположен город Претория. Пик четвертой волны пандемии коронавируса пришелся в республике на вторую декаду декабря, после чего число инфицированных начало быстро сокращаться. Власти ЮАР 30 декабря пошли на значительное смягчение ряда карантинных мер по борьбе с COVID-19, включая отмену комендантского часа, который действовал с марта 2020 года.