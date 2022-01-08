Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Студенты и курсанты военных вузов доставлены из города Байконура в Москву после зимних отпусков авиаотрядом Роскосмоса. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкорпорации.

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"Авиаотряд Роскосмоса доставил в Москву из города Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", - отметили в пресс-службе.

В частности, из Байконура прилетели курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж). Также на самолете Роскосмоса в терминал "Внуково-Космос" прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).