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Пандемия COVID-19

В США число смертей от ковида в сутки возросло почти на 20% с начала года

Это самый высокий показатель с октября

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Суточное число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в США с начала 2022 года увеличилось на 18,21% на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом свидетельствуют обновленные в субботу данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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С 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1 142 до 1 350. Это самый высокий показатель с октября прошлого года, отмечают ЦКПЗ. Количество регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом с начала этого года увеличилось на 48,11%, с 414,9 тыс. до 614,5 тыс.

В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 59,4 млн, умерли 836 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

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