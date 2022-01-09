Россиян из Алма-Аты доставят на родину двумя рейсами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Самолеты Минобороны РФ в воскресенье вывезут двумя рейсами из Алма-Аты россиян, которые сейчас там находятся. Один борт отправится в Иваново, другой - в Оренбург.

Рейсы будут выполнены из международного аэропорта Алма-Аты. Он сейчас не принимает гражданские самолеты. По информации посольства РФ в Казахстане, рейсы состоятся с 17:00 (14:00 мск) до 18:00 (15:00 мск). Сбор назначен в терминале аэропорта на 14:00 (11:00 мск).

В диппредставительстве попросили тех, кто намерен улететь, добираться до аэропорта самостоятельно и не забывать документы. С собой разрешено взять только ручную кладь по принципу "один пассажир - одно место для клади". Погрузка багажа на борт осуществляться не будет.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве, за информацией об авиарейсах к дипломатам обратились сотни россиян. Некоторых из них уже вывезли. В субботу самолет ВКС РФ доставил с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву 25 человек, которые находились в Казахстане по туристической визе. Они приехали туда на новогодние праздники и из-за обострения ситуации в стране оставались в одной из городских гостиниц, пока не обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи.

По информации МИД РФ на 7 января, никто из российских граждан в результате событий в Казахстане не пострадал. В посольстве в Нур-Султане работает кризисный штаб, который обрабатывает обращения тех, кто сообщил о невозможности выехать из страны, уточняет списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса о возвращении на родину.