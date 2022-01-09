Гинцбург: вакцинация от COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. При этом проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в подобных мероприятиях, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании", - рассказал он.

Если человек закален и окунается не впервые, то он может быть уверен в своем организме. "Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было. А с вакцинацией это никак не связано", - заключил Гинбцург.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.