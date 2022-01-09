Израиль открыл границы для иностранцев, привитых "Спутником V"

"С 00:01 (01:01 мск - прим. ТАСС) 9 января Израиль открыт для вакцинированных иностранцев без необходимости получать разрешение на въезд [в страну]. Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и "Спутник V". С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Как уточнил МИД, "въезжающие в Израиль, включая израильтян, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета". Кроме того, по прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут "пройти ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста", добавили в пресс-службе, отметив, что "список красных стран (по уровню угрозы коронавируса - прим. ТАСС) отменяется".

Минздрав в субботу обновил правила въезда иностранцев, в которых указано, что еврейское государство признает вакцину "Спутник" "при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле". "Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности находиться в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]", - пояснили в министерстве.

О технических нюансах

Посольство РФ в субботу выразило "признательность израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных министерством здравоохранения". "Вместе с тем хотели бы обратить внимание на сохраняющиеся технические нюансы, которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля", - продолжили в российском диппредставительстве. По его словам, речь идет о "проверке подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации, процедуры прохождения серологических тестов, порядка обязательной самоизоляции, условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей".

В диппредставительстве призвали граждан России "ответственно подходить к планированию своего выезда за рубеж и соблюдению предъявляемых израильской стороной санитарно-эпидемиологических требований во избежание нежелательных ситуаций, чреватых принудительной самоизоляцией за свой счет или возможным отказом во въезде".

Правила въезда и история вопроса

3 января Минздрав еврейского государства сообщил, что с 9 января 2022 года вакцинированные и переболевшие иностранцы смогут получить разрешение на въезд "при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также при условии прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста". "Иностранцы, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие в соответствии с определением министерства здравоохранения, не будут допущены к въезду в Израиль", - уточнило ведомство.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был полностью закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян. С мая прошлого года в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами.

1 ноября прошлого года Израиль открыл границы для привитых утвержденными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября того же года Израиль официально признал "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.