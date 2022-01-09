В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от трех до восьми градусов мороза. В ночь на понедельник температура опустится до минус 11 градусов.

Ветер южный и юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области в связи с гололедицей до 00:00 понедельника.