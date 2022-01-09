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В Санкт-Петербурге зафиксировали потепление

Температура воздуха в городе составила минус четыре-шесть градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге 9 января составила минус четыре градуса, сообщил в Facebook метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня, 9 января, погоду в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и повысит показания термометров. Температура воздуха - минус четыре-шесть градусов, по области минус три-восемь градусов. Такие значения на один-два градуса выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в Санкт-Петербурге будет расти и составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы. Ветер южный 3-8 м/ с.

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