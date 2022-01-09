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Протесты в Казахстане

Омбудсмен сообщила, что четырехлетняя девочка погибла во время обстрела машины в Алма-Ате

Аружан Саин рассказала, что автомобиль с четырьмя детьми обстреляли на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. В Алма-Ате неизвестные открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя девочка.

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Об этом сообщила в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

"7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырехлетняя девочка", - цитирует ее агентство Tengrinews.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщали, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, и еще один пострадал во время беспорядков в Алма-Ате.

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