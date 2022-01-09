Крытый каток и два манежа планируется построить в Нижегородской области в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Строительство крытого катка, футбольного и легкоатлетического манежей планируют завершить в Нижегородской области в 2022 году, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры.

"В 2022 году планируется завершить строительство крытого катка в Ковернино, крытого футбольного манежа на Бору и крытого легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде, монтаж оборудования на ФОКОТе в Дзержинске", - сообщили в министерстве.

Также в 2022 году планируется дополнительно закупить и смонтировать пять комплектов оборудования для создания малых уличных спортивных площадок (ГТО).

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в регионе функционирует 39 физкультурно-оздоровительных комплексов. "С 2019 года по 2021 год открыто 34 открытых спортивных и воркаут площадок в Нижнем Новгороде и муниципалитетах, в 2021 году открыт ФОКОТ в Арзамасе, пять многофункциональных площадок в Ваче, на Ваду, в Красных Баках, Балахне, в Нижнем Новгороде. Всего с 2019 по 2021 годы открыты 34 спортивные площадки", - проинформировали в министерстве.