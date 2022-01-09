Дом казака появится в Курганской области

ТАСС, 9 января. Дом казака, демонстрирующий быт и культуру казачества, появится в 2022 году в этнокультурном центре "Савин" в Белозерском районе Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В селе Рычково Белозерского района планируется открыть в 2022 году дом казака", - сказали в пресс-службе. На строительство потрачено 1,5 млн рублей, работы продолжаются. Там планируется проведение тематических экскурсий, фестивалей, ярмарок.

В этом году на территории центра открыта реконструкция саргатского кургана V-III веков. Один из туроператоров получил грант президентского фонда культурных инициатив на организацию комплекса этнографической реконструкции "Музей зауральской деревни под открытым небом" по соседству с казачьим подворьем - около 3 млн рублей.

Этнокультурный центр "Савин" включает несколько объектов, в том числе археологический памятник "Савин-1" - святилище-обсерваторию. Пробная реконструкция была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения.