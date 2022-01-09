За первую неделю января в мире выявили 14 млн заболевших ковидом, это максимум за пандемию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в первую неделю января возросло почти на 14 млн, что стало максимумом с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС. Это сопоставимо с показателями за весь ноябрь 2021 года.

Взрывной рост заболеваемости фиксируется на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также выявления новых вариантов, в том числе во Франции и на Кипре. По данным кипрских ученых, найденная у нескольких жителей страны версия является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон".

При этом смертность из-за новой инфекции, напротив, снижается - вторую неделю подряд в мире регистрируют менее 40 тыс. летальных исходов, что является минимумом с октября 2020 года. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.

Новые максимумы

Выше всего заболеваемость сейчас в США - за неделю там выявили более 3 млн заразившихся, а прирост числа инфицированных превышает 800 тыс. в сутки (против около 300 тыс. на пике в прошлом январе). На этом фоне в стране сокращают сроки ревакцинации - так, для препарата Moderna интервал снизили до пяти месяцев.

На втором месте находится Франция, где с начала месяца ковид диагностировали у 1,5 млн человек, а суточный прирост впервые превысил 300 тыс. При этом ранее французские власти отмечали, что пока доминирующим в стране остается штамм "дельта", а не "омикрон", который считается более заразным.

В Великобритании за неделю выявили около 1 млн инфицированных, а 4 января стало известно о 218 тыс. случаев заражения за сутки, что стало новым максимумом для этой страны. При этом в Соединенном Королевстве, где привились около 80% населения, смертность от ковида остается одной из самых низких в мире.

На пике

В Европе заболеваемость растет почти повсеместно, причем сдержать ее не помогают даже ужесточение ограничений и новые локдауны. Так, в Испании за неделю выявили почти 700 тыс. случаев заражения, а в Италии - более 800 тыс., что для обеих стран стало максимумом с начала пандемии.