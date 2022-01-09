"Мумий Тролль MusicBar" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бар "Мумий Тролль MusicBar" на Новом Арбате в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против распространения коронaвирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения развлекательными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в баре "Мумий Тролль MusicBar", который расположен по адресу: ул. Новый Арбат, 15. Во время концерта группы "Моя Мишель" сотрудники и посетители находились на территории бара без средств индивидуальной защиты. Также были грубо нарушены правила социального дистанцирования", - сказал Поплавский.

Он добавил, что за указанные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Он отметил, что организаторам концерта группы "Моя Мишель" за нарушение антиковидных мер также могут выписать штраф в размере 300 тыс. рублей. Эта сумма увеличится до 1 млн рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

"Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию", - сказал Поплавский.