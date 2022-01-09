СМИ: в Алма-Ате с 10 января частично возобновит работу общественный транспорт

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Общественный транспорт с понедельника частично возобновит работу в Алма-Ате. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Хабар-24" в своем Telegram-канале со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

По информации телеканала, автобусы будут курсировать с интервалом в 20-30 минут.

Ранее власти Алма-Атинской области заявили, что ситуация находится под контролем, однако в регионе действовал высший уровень террористической угрозы. Людей призывали сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. В воскресенье утром телеканал "Мир-24" сообщил, что ночь в Алма-Ате прошла относительно спокойно, при этом в разных районах города по-прежнему слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные.