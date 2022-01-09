Более 2,2 тыс. человек обратились за медпомощью из-за беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью в Казахстане в связи с травмами и ранениями, полученными в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Хабар-24" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ведомство уточняет, что общее число обратившихся за медицинской помощью в Казахстане после начала беспорядков составило на данный момент 2 265 человек. Больше всего пострадавших в Алма-Ате - около 1,1 тыс. человек, в Алма-Атинской области - около 300 человек и примерно по 200 человек - в Жамбылской и Кызылординской областях. В настоящий момент в Казахстане на стационарном лечении находится 719 человек, пострадавших в результате беспорядков. Из них в тяжелом состоянии, по данным на утро воскресенья, находятся 83 человека.

Среди погибших - трое несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки.