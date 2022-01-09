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Протесты в Казахстане

Первые три самолета ВКС РФ с россиянами вылетели из Казахстана в Москву

Миротворцы также выполняют поставленные задачи в Казахстане
© Глеб Ирисов/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первые три самолета ВКС РФ с россиянами, которых эвакуируют из Казахстана, вылетели в Москву. Об этом ТАСС сообщил представитель российских миротворцев.

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"Первые три борта уже вылетели в Москву", - сказал собеседник агентства.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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