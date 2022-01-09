Иван Ургант объяснил популярность шоу "Ciao, 2021" в России и Италии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Новогоднее шоу "Вечернего Урганта" - "Ciao, 2021" - заняло первое место в трендах YouTube в России и в Италии, сообщила в воскресенье пресс-служба Первого канала. Сам Иван Ургант в беседе с ТАСС объяснил популярность программы в Италии тем, что сошлись культурные коды двух стран.

"Мне кажется, что поющие на итальянском языке незнакомые люди у итальянцев не могут вызвать ничего, кроме положительных эмоций. И потом, мы же снимаем шоу как свое представление об Италии, причем об Италии той, которая в те времена была недосягаемой, но одновременно ставшей ближе нам, чем остальные капиталистические страны. Мне кажется, тут совпало все. Что называется, сошлись культурные коды", - сказал Ургант. Он отметил, что испытывает в связи с этим "самые положительные и радужные эмоции".

Новогоднее шоу программы "Вечерний Ургант" второй год привлекает зрителей не только в России, но и в Италии, и набирает миллионы просмотров в интернете. "Команде "Вечернего Урганта" удалось войти в один и тот же Тибр дважды. #1 в тренде в России и в Италии", - отметили на Первом канале. За пять дней шоу набрало 3 млн просмотров и восторженные отклики от итальянцев.

"Ciao, 2021" - это уже самое лучшее событие 2022 года", - пишет итальянский Rolling Stone. Издание La Repubblica также отмечает успех программы: "Триумф музыки восьмидесятых, чтобы отпраздновать приход 2022 года. <…> Китч, пародия на веселое и культовое шоу итальянского ТВ". "Коррьере делла сера" называет пародию в шоу триумфом китча. А "Мессаджеро" выражает надежду, что зрители увидят Урганта вместе со всеми участниками шоу на сцене в Италии. "Хэштэг #Ciao2021 вошел в тренды итальянского Twitter, а полная версия шоу заняла первую строчку в YouTube, набрав 1,2 млн просмотров меньше, чем за один день", - отмечает издание.

В шоу "Ciao, 2021" участвовали Валерий Леонтьев, Манижа, Полина Гагарина, группа "Любэ", Юлия Пересильд, Максим Галкин, Сергей Бурунов, Анита и Анатолий Цой, Валерий Меладзе и другие артисты, сыгравшие итальянцев. Кроме того, роли российских артистов в шоу исполнили итальянцы, среди них - Тото Кутуньо, Аль Бано и др.