В Нур-Султане заработали магазины и развлекательные зоны в торговых центрах

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Магазины одежды и развлекательные зоны в торговых центрах столицы Казахстана в воскресенье возобновили работу. Как отмечали в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудники магазинов, это связано с тем, что заработали терминалы для оплаты банковскими картами.

В одном из крупнейших торговых центров Нур-Султана "Керуен" (переводится как "караван") в воскресенье довольно людно. На входе проверяют наличие у посетителей ковид-сертификатов при помощи мобильного устройства. Это не вызывает очередей и скопления людей на входе - все происходит довольно быстро. Граждане, не имеющие при себе QR-код, показывают паспорта, и по номеру документа в базе данных сотрудники ТЦ определяют, вакцинирован ли посетитель.

С воскресенья жители столицы вновь могут оплачивать товары банковскими картами. Уже нет таких очередей у банкоматов, которые стоят в ряд возле супермаркета, расположенного на первом этаже ТЦ. Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС продавцы магазинов, терминалы безналичной оплаты заработали именно в воскресенье, благодаря чему покупатели вернулись в магазины.

Помимо продуктового супермаркета, магазинов одежды и ювелирных изделий заработала зона фуд-корта. Начала функционировать и развлекательная зона для детей на верхнем этаже торгового центра.

Алкоголь все еще не продается из-за действующего в стране режима ЧП. На полках с крепкими напитками висят таблички, напоминающие об этом покупателям.