Волонтеры Петербурга очистили от снега музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Активисты Санкт-Петербургского отделения Волонтерской Роты в воскресение очистили от снега мемориальную экспозицию музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". В рамках акции "Чисто Питер" 20 добровольцев помогли администрации музея и совместными усилиями очистили 200 га, сообщили в пресс-службе движения.

"Помогая музею-экспозиции "Прорыв блокады Ленинграда", мы не только очищаем территорию музея от снега, но и пропитываемся историей, духом, который могут донести до нас представленные экспонаты музея: редкие образцы танков B-1, КВ-1С, Т-26, Т-38 и БТ-5; экспозиция бронированных огневых точек и многое другое. Несомненно, это отличная возможность дотронуться до истории Великой Отечественной Войны, прочувствовать ее", - отметил начальник Федерального Штаба Волонтерской Роты Александр Амелин.

Активисты очистили от девятисантиметрового покрова снега более пяти экспонатов, среди которых были редкие образцы танков. По традиции, в конце очистных работ, для ребят провели экскурсию по музею-диораме "Прорыв блокады Ленинграда" и музею-панораме "Прорыв", а после напоили горячим чаем.

"Огромное спасибо активистам Волонтерской Роты за неоценимый труд! Уже в который раз ребята приезжают и собственными усилиями помогают привести все экспонаты в надлежащий вид, очистить от снега. Спасибо", - сказал заведующий музеем-заповедником "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылев.