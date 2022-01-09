В Москве в 2022 году капитально отремонтируют более 1,7 тыс. жилых домов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. многоквартирных домов в Москве вошли в программу капитального ремонта на 2022 год. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Всего в программу капремонта на 2022 год вошло более 1,7 тыс. жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и конструктивным элементам", - сказал заммэра Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что на время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены, чтобы исключить неудобства для жителей. Работы возобновятся с понедельника.

В публикации уточняется, что зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Ремонт фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур.