Республика Сербская парадом отметила 30-летие основания

БЕЛГРАД, 9 января. /ТАСС/. Торжественные мероприятия и парад прошли в воскресенье в Баня-Луке в честь 30-летия основания Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины). Трансляцию празднования ведет национальное телевидение Республики Сербской.

Торжества открылись накануне торжественной церемонией в честь 30-летия энтитета. В воскресенье празднование началось с литургии в храме Христа Спасителя в Баня-Луке, которую отслужил Патриарх Сербский Порфирий. Затем на площади Краины в Баня-Луке начался парад, в котором приняли участие 3 700 человек, включая полицию, ветеранов, студентов, спасателей, пожарных, спортсменов, байкеров. Колонну возглавило руководство республики в лице сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента РС Жельки Цвиянович и министра внутренних дел Драгана Лукача.

"Наша свобода - это наше право. Мы не позволили, чтобы с нами случилось то, что произошло с сербским народом во Второй мировой войне, поэтому сформировали Республику Сербскую. Мы сделали это потому, что знаем, что для сербского народа нет свободы, если нет своего государства", - заявил Милорад Додик, обратившись к участникам парада и многочисленным зрителям.

В свою очередь президент Желька Цвиянович поздравила сограждан с 30-летием Республики Сербской. "Нам никогда не было просто, ни один год не был простым. Но я верю, что вместе мы можем преодолеть любые трудности", - заявила она.

В воскресенье Республика Сербская отмечает 30-летие с момента своего образования. 9 января 1992 года состоялось первое заседание парламента сербского народа Боснии и Герцеговины. В 2016 году мусульманская часть страны попыталась запретить празднование, после чего руководство Республики Сербской вынесло вопрос на референдум. По его итогам абсолютное большинство боснийских сербов поддержало празднование Дня Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Босния и Герцеговина состоит из мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум Боснии и Герцеговины. Он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием.