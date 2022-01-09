Синоптики прогнозируют, что за неделю в Москве выпадет почти месячная норма осадков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сугробы, которых в середине января не было с 1942 года, вырастут в столице к концу недели. Как сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе за неделю выпадет почти месячная норма осадков.

"В столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву. На город за неделю выпадет почти месячная норма снега", - написал Тишковец в Instagram.

Понедельник в Москве ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков 9-14 мм. Это составляет 1/3 месячной нормы, может быть побит рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года. Тогда общее количество осадков составило 10,2 мм. В результате обильных снегопадов сугробы в Москве вырастут с 27 до 35 см. На дорогах будут снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус семи до минус пяти градусов, днем ожидается от трех до пяти градусов мороза. Синоптик отметил, что видимость в течение суток может ухудшаться до 1 000 - 1 500 м, а с 16:00 до 20:00 - до 500 - 1 000 м.

Во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова достигнет 38-40 см. Из-за северного ветра, который "принесет порцию полярного холода", к среде ночные морозы усилятся до минус 13-18 градусов. Днем температура не поднимется выше минус 8-13 градусов. К концу недели снегопад усилится, сугробы достигнут "рекордной полуметровой высоты", что, как отмечает Тишковец, почти вдвое больше нормы. "Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад - в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см", - подчеркнул Тишковец.

В конце недели ожидается резкое потепление. К пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 м/с, а атмосферное давление "рухнет до аномально низких значений" - до 724 мм ртутного столба. В выходные температура вновь станет понижаться: в темное время суток ожидается до трех-восьми градусов мороза, после полудня - до минус одного-шести градусов.

Тишковец подчеркнул, что за семь суток в Москве может выпасть почти весь январский объема снега - 37-42 мм осадков. Ожидаемые объемы снега могут привести к падению деревьев под его тяжестью, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш.