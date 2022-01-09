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Второй самолет Минобороны РФ доставил в Москву из Казахстана еще 100 россиян

Речь идет о гражданах, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сказали в военном ведомстве.

Ранее в Москве приземлился еще один самолет военного ведомства, на котором в Москву прибыли 100 граждан РФ, обратившихся к российским миротворцам за помощью в возвращении в Россию.

Ранее российские миротворцы сообщили, что в Москву уже вылетели три самолета с россиянами, которых эвакуируют из Казахстана.

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