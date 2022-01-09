Эксперт: кислые напитки облегчают состояние постинтоксикации после алкоголя

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Состояние постинтоксткации после чрезмерного употребления алкогольных напитков во время праздников помогут облегчить кислые напитки, в том числе кисломолочные. Об этом в воскресенье журналистам сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Очень важно подготовиться к началу трудовой недели. Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постиноксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном. Правда, тут важно себя не перегружать жидкостью, чтобы не начались отеки", - рассказал он.

При этом пить крепкий чай и кофе для организма в состоянии интоксикации не стоит, так как они создают дополнительную нагрузку на сердце. "Полезны будут бульоны и супы. Но ни в коем случае нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было", - добавил он. - Если организм все же сильно пострадал от чрезмерного употребления алкоголя необходимо обратится в государственную наркологическую службу, где окажут медицинскую помощь бесплатно и квалифицированно".

Брюн также напомнил, что суррогатный алкоголь представляет особую опасность для организма и для жизни в целом. "Важно понимать, что в течении первых двух часов после употребления суррогатного алкоголя начнутся проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего это касается падения зрения. В этом случае необходимо срочно вызывать скорую или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы. Только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут спасти жизнь", - заключил эксперт.