{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гимнастку, пострадавшую при падении в Рязанском цирке, выписали из больницы

Девушка упала с высоты 3 м и получила ушиб

ТАСС, 9 января. Воздушная гимнастка, получившая ушиб при падении с высоты во время представления в Рязанском государственном цирке, выписана домой. Ожидается, что в ближайшее время она вернется на манеж, сообщили ТАСС в администрации цирка.

"Ее выписали из больницы, никаких серьезных повреждений нет, и она сейчас направляется домой. Повреждений внутренних органов нет, ей сделали УЗИ, сделан рентген - у нее ушиб. Сейчас ей нужен будет покой, отдых. <…> У нас заключительные представления 15 и 16 января, может быть, она уже будет работать", - сообщили ТАСС в администрации.

В цирке пояснили, что гимнастка упала во время спуска на манеж после исполнения номера на полотнах. Руководство учреждения будет разбираться в причинах произошедшего.

Днем в воскресенье воздушная гимнастка упала во время представления с высоты около 3 м. По факту инцидента прокуратура Советского района Рязани начала проверку.

В новогодние праздники в Рязанском цирке проходит многожанровое шоу "Подарок на Рождество" по мотивам сказки "Щелкунчик и мышиный король" по Гофману.

Теги
РоссияРязанская область
Эксперт: кислые напитки облегчают состояние постинтоксикации после алкоголя
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России напомнил, что суррогатный алкоголь представляет особую опасность для организма и для жизни в целом
Эксперт: кислые напитки облегчают состояние постинтоксикации после алкоголя
Читать полностью