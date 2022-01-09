Гимнастку, пострадавшую при падении в Рязанском цирке, выписали из больницы

ТАСС, 9 января. Воздушная гимнастка, получившая ушиб при падении с высоты во время представления в Рязанском государственном цирке, выписана домой. Ожидается, что в ближайшее время она вернется на манеж, сообщили ТАСС в администрации цирка.

"Ее выписали из больницы, никаких серьезных повреждений нет, и она сейчас направляется домой. Повреждений внутренних органов нет, ей сделали УЗИ, сделан рентген - у нее ушиб. Сейчас ей нужен будет покой, отдых. <…> У нас заключительные представления 15 и 16 января, может быть, она уже будет работать", - сообщили ТАСС в администрации.

В цирке пояснили, что гимнастка упала во время спуска на манеж после исполнения номера на полотнах. Руководство учреждения будет разбираться в причинах произошедшего.

Днем в воскресенье воздушная гимнастка упала во время представления с высоты около 3 м. По факту инцидента прокуратура Советского района Рязани начала проверку.

В новогодние праздники в Рязанском цирке проходит многожанровое шоу "Подарок на Рождество" по мотивам сказки "Щелкунчик и мышиный король" по Гофману.