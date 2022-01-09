Экс-замглавы Минпросвещения спасла жизнь сокамернице в СИЗО Москвы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице в столичном СИЗО-6 "Печатники". Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая посетила бывшую чиновницу в изоляторе.

"Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию", - рассказала Меркачева.

Она добавила, что сейчас экс-замглавы Минпросвещения сидит в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые сокамерницы обвиняются в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой наркотиков. "Некоторые из них сами употребляли наркотические вещества до своего ареста", - заключила наблюдатель.

Уголовное дело, по которому проходит Ракова, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова и ректор этого ВУЗа Сергей Зуев. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает. Последняя дала признательные показания и переведена под домашний арест.